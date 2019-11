Poslední slovo Petrušky Šustrové: Druhý listopad

Správně bych asi měla zítra vzpomínat na vratislavský festival, který pro mne před třiceti lety zahájil neodvratný pád komunismu, ale o tom jsem v posledních dnech mluvila tolikrát, že mám pocit, že už jsem řekla snad všechno, co si pamatuji.

Do Vratislavi jsem se vypravila i letos, kdy se tam na ten tehdejší festival vzpomínalo, a bylo to moc příjemné, dokonce se sjeli i lidé, kteří tam byli tenkrát. Jenže pak jsem musela jet do Bruselu a zpátky a ty dvě celonoční cesty autobusem mě pořádně zmohly.