Poslední slovo Petrušky Šustrové: Facebook a volby

Poučné to bylo, příjemné moc ne. Kandidáti si skákali do řeči, nechtěli se nechat přerušit, neodpovídali na to, na co se jich moderátor(ka) ptal(a), a až příliš často nemluvili o tom, co jejich strana nebo koalice nabízí, ale o tom, co který z jejich soupeřů udělal či udělá špatně. Dívat se na ty hádající se adepty na poslance a představitele budoucí vlády a poslouchat je fakt nebylo nic příjemného.