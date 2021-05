7. května 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Snad se mi ještě nestalo, že mě politika skutečně přivedla do rozpaků. Rozladit nebo naštvat, to umí, někdy i potěšit. Ale přivést do rozpaků? Až teď. Jak jsem tak sledovala aféru, která se rozbouřila kolem páně Hamáčkovy návštěvy v Moskvě, zkusila jsem si tu plánovanou návštěvu představit.

Poslední slovo Petrušky Šustrové: Přes železnou oponu Jak tam chodí ten pro tu chvíli český ministr zahraničí od čerta k ďáblu a snaží se vydírat: „My už dneska víme, jak to bylo ve Vrběticích – tak si vyberte! Buď navalíte milion dávek Sputniku a zařídíte, aby se gospodin Putin a mistr Biden sešli ve stověžaté Praze, nebo máte na krku skandál.“ Něco takového by snad nedokázali vymyslet ani mí oblíbení autoři politických satir a hororů. Nebo že by dokázali?