Poslední slovo Petrušky Šustrové: Ještě jednou Koněv

Nějak se mi nevede: chodí mi jedna špatná zpráva za druhou, a když jsem včera něco hledala v šupleti, musela jsem přistoupit na fakt, že mi nezbývá, než tam udělat pořádek. Vy možná po sobě uklízíte rádi, můj případ to rozhodně není. Tak snad radši ještě jednou o Koněvovi.

Minule jsem na tomhle místě psala, že podle mne by Koněvův pomník měl zůstat, kde stojí, ale tak, aby k němu nikdo nemohl (a nemohl ho polít barvou). Nápad to nebyl můj, ale velice se mi líbil. Podle něj by se byl měl maršál obehnat maličkou berlínskou zdí s ostnatým drátem nahoře, z níž by mu čouhala jen hlava a ruka s kyticí a ve které by byla malá okénka. Těmi by bylo vidět dovnitř – a na vnitřní straně té malé berlínské zdi by byly komiksovou formou zpodobněny výjevy z Koněvova života.