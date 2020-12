Poslední slovo Petrušky Šustrové: Lidská tvář

18. prosince 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Vzhledem k tomu, že píšu poslední fejeton v tomto roce, měla bych nejspíš bilancovat. To se mi zrovna moc nechce, slyším a čtu v médiích tolik bilancování, že mi – račte odpustit – leze krkem. K čemu psát, že rok 2020 poznamenala pandemie? On je tu snad kromě našich koček ještě někdo, kdo to neví?

Tak snad jen poznámku k tomu, čím naši společnost covidová pohroma poznamenala nejviditelněji: k rouškám. Nejsou právě příjemné, leckomu se v nich těžko dýchá a ti, kdo jako já nosí brýle, dobře vědí, že se mu v chladnu brýle nad rouškou okamžitě zamlží, takže nic moc nevidí. Můžete to pokládat za provozní nepříjemnost, přežít se to dá. Pak je tu ale jiná věc: pod rouškou není vidět, jak se tváří ten, kdo ji na puse a na nose má.