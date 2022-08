Poslední slovo Petrušky Šustrové: Manželství? Partnerství?

Názor

Má být v české ústavě zakotveno, že manželství je svazek muže a ženy? Před padesáti lety by nejspíš nikoho nenapadlo tuhle otázku položit, byla to samozřejmost. Jenže svět se mění a část společnosti i politiků si myslí, že je to potřeba. Jiná část společnosti si myslí něco úplně jiného – že by manželství mělo být svazkem, který mohou uzavírat i homosexuální páry, které se dnes spojují v registrovaném partnerství.