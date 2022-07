Poslední slovo Petrušky Šustrové: Mezičas

Kdyby dodávky ruského plynu skončily, bylo by to jistě velice nepříjemné, mnozí mluví o katastrofě. Navíc když jsme vedle nejistoty o budoucím toku plynu vystaveni mnoha jiným problémům. Zdražování energií, ale i potravin a zboží běžné spotřeby pokračuje, inflace dostupuje nevídaných čísel, s naplňováním opatření, která mají stavět hráz klimatické změně, je to vachrlaté. A aby toho nebylo málo, zjevně se vzdouvá další covidová vlna, o jejímž budoucím průběhu samozřejmě pramálo víme.