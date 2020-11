Poslední slovo Petrušky Šustrové: Mírotvorci

27. listopadu 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Smutné, přesmutné věci se dějí v Náhorním Karabachu. A o nic lepší to není ani kolem něj, v okresech, které ázerbájdžánská vojska v minulých týdnech obsadila a které se měly podle pradávného rozhodnutí minské skupiny vrátit pod správu Ázerbájdžánu už před desítkami let. Nu, nevrátily, a ázerbájdžánský prezident se rozhodl, že se tedy zmocní násilím toho, co mu podle jeho názoru patří.

Arméni z nově obsazených území prchají a mnohdy zapalují své domy a ničí všechno, co zmohou, aby to noví dobyvatelé a příští obyvatelé neměli snadné. A budou se před desítkami let vyhnaní Ázerbájdžánci do nově získaných okresů vracet? Toť otázka: nedá se totiž odhadnout, jak se bude situace dál vyvíjet.