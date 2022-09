Názor

Ruský prezident Putin se rozhodl bouchnout do stolu a vyhlásil částečnou mobilizaci. Je to velké gesto, impérium dosud mobilizovalo jen před vstupem do světové války – a Putin jistě ne nadarmo promluvil o boji proti Západu a zmínil se i o jaderné síle země, jíž stojí v čele. Část případných zmobilizovaných se snaží ze země prchnout, malá část ruské společnosti protestovala v ulicích a protesty byly drsně potlačeny.