Poslední slovo Petrušky Šustrové: Moc zmocněnce

Přiznám se, že tomu úplně nerozumím: budeme mít zmocněnce pro konzultace s Ruskem. Myslela jsem si, že vztahy mezi státy upravují vlády prostřednictvím ministrů zahraničních věcí, případně hlavy států nebo velvyslanci. A najednou – zmocněnec! Jaké by měl mít takový zmocněnec pravomoci? Kdo by měl být jeho protějškem – taky zmocněnec?

To, že byl pro tuto funkci vybrán Rudolf Jindrák, by jaksi naznačovalo, že při urovnání vztahů s Ruskem by mělo jít o něco podobného jako kdysi s Německem (tehdy jednání vyústila do Česko-německé deklarace). Z mého laického pohledu hrálo v tehdejších konzultacích a jednáních velkou roli poválečné vyhnání Němců z Československa, problém, který dodnes dokáže vyvolávat spory.