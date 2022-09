Méně je už (aspoň mně) srozumitelný jednoznačný požadavek o odstoupení či odvolání vlády: je přece nepochybné, že v podobně složité situaci by se ocitla i jakákoli nově zvolená vláda. Ale dobrá, je možné, že ti lidé, kteří vyšli ve středu na svatého Václava na náměstí a do ulic, věří, že by si případná budoucí „jejich“ vláda počínala lépe. V tomto smyslu mě středeční demonstrace nijak zvlášť nepřekvapily.