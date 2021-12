Poslední slovo Petrušky Šustrové: Novoroční sen

Nedokážu to sice nijak ovlivnit, ale soudím, že už to trvá dost dlouho, aby nás to upozornilo, jak nám schází způsob života, na jaký jsme byli zvyklí. Jenže – vrtá mi v hlavě odporný červ pochybností – nezvykáme si už na ten nový způsob? Nezačínají nám stačit setkání na sociálních sítích? V té krajině, kde se lidé většinou prosazují silnější a silnější agresivitou? Mně to tedy rozhodně nestačí, potřebuji se s lidmi vidět a mluvit s nimi, sledovat, jak se tváří na to, co říkám. Mí přátelé říkají totéž, ale co vím o nových generacích, s nimiž moc do styku nepřijdu (a v těchhle mizerných časech už vůbec ne)?