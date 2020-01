Poslední slovo Petrušky Šustrové: Ohňostroj

Pozorně sleduji debaty o tom, zda mají, nebo nemají být ohňostroje, ale nějak pořád nedokážu zaujmout „správný“ postoj. Dokonce jsem vyslechla vyprávění o kočičce, pro kterou je práskání spojené s ohňostrojem strašlivě skličující, tráví chvíle ohňostroje zalezlá v nejzazším koutku bytu a nemůže se z něj vzpamatovat celé dny.

Musela jsem to pak skoro hodinu vysvětlovat našim kočkám, kterým je to práskání zcela lhostejné. Na silvestrovský půlnoční ohňostroj se někdy vyskočí podívat na okno, ale taky je to moc nebere. „Ale vy bydlíte daleko, vy to skoro neslyšíte,“ naléhala jsem na ně. „Tak proč se nepřestěhuje k nám?“ zeptal se Davídek, ale pak si všiml, že ho Chaluha probodává ledovým pohledem, a dodal: „Teda… k sousedům.“