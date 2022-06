Napřed ten nešťastný covid, který znemožňoval běžný styk s lidmi na veřejnosti, pak ruská válka na Ukrajině, a teď zase tohle! Ty diskuse, zda má nebo nemá odejít z funkce Vít Rakušan, aby náhodou z funkce ministra vnitra neovlivňoval vyšetřování svých bývalých spolustraníků, mi připadají dost uhozené. Proč by to měl dělat? Tím by přece nepochybně poškodil STAN ještě víc.