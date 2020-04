Poslední slovo Petrušky Šustrové: Osamělí písničkáři

24. dubna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

V sobotu a v neděli jsem si předepsala večerní program – Festival Osamělých písničkářů. Jsem velkou ctitelkou a milovnicí písničkářů odedávna, na koncerty sdružení Šafrán jsem od roku 1974 věrně chodívala týden co týden – napřed na Baráčnickou rychtu, pak do Čáslavské. Připadalo mi to tenkrát jako to nejlepší a nejsvobodnější, co může kulturní scéna nabídnout.

Letos to však byl festival na obrazovce, což pochopitelně není ono, tehdy před víc než čtyřiceti lety jsem totiž nechodila jen na písničkáře, ale taky „na publikum“. Opravdu jsem měla pocit, že tam sedím v té nejsvobodnější atmosféře, jakou mohu v nesvobodné zemi na veřejnosti najít. Tentokrát mi nešlo ani tak o atmosféru jako spíš o poznání – a taky, přiznám, o naplnění času, který mi bez lidí připadá nabitý prázdnotou…