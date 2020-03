Poslední slovo Petrušky Šustrové: Pandemie – a co dál?

20. března 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Nemá asi mnoho smyslu hloubat nad tím, proč nás pandemie zastihla nepřipravené a kdo to nebo ono zavinil; je totiž celkem logické, že se člověk připravuje na to, co předpokládá, že přijde. Připravit se úplně na všechno, co přijít může, není dost dobře možné.

Nemá ani mnoho smyslu popírat, že svět s ulicemi zabydlenými jen nemnoha postavami zahalenými v rouškách působí poněkud strašidelně, tak trochu jako svět duchů. Zvlášť když naprosto nelze odhadovat, jak dlouho to bude trvat. Obávám se, že dlouho, podstatně déle než měsíc nebo dva.