Poslední slovo Petrušky Šustrové: Paseka

Mikuláš nám ve čtvrtek nadělil zbrusu novou vnučku Apolenku, a tak fakt nemám chuť zabývat se děním na politické scéně. Radši se hroužím do vzpomínek, ostatně vzpomínkami na to, co bylo před třiceti lety, byl zabarvený celý podzim.

Za dveřmi je jedno nesporně pozitivní výročí, které nejspíš do médií moc nepronikne, ale za připomenutí určitě stojí. Devátého prosince 1989 vyhlásil Ladislav Horáček na kongresu Protialkoholní společnosti dr. Římsy založení nakladatelství Paseka. Nebyla jsem u toho, ale záhy jsem se o tom dozvěděla, taky jsem navštěvovala hospodské společnosti, kde Láďa Horáček horlivě zasedal.