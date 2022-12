Nerada se probouzím do tmy a s adventem je neodlučně spjat i slunovrat, kdy tma zase začne neodvratně ustupovat. Je to takový praktický příklad, jak funguje naděje. V prvních dnech se samozřejmě ten ústup tmy nedá pozorovat, ale máme úplnou jistotu, že tomu tak je, že je to jen otázka času.