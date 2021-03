Praha Když člověk sedí osaměle doma, moc podnětů nepotká, leda by chtěl uvažovat a psát o covidové pandemii, a to se mi opravdu nechce. Prohrábla jsem tedy svoje starší texty – a vida! V neděli bude Den pí, bude se slavit tenhle pradávný vynález.

Plánovala jsem si, že ho letos oslavím: samozřejmě s vnoučaty, bude koláč a my dospělí zavzpomínáme na svá školní léta. No, sklaplo mi, musím to o rok odložit. No co, aspoň se pokusím za ten rok někde najít o čísle pí něco zajímavého, aby nezůstalo u koláče, ten by se taky nemusel povést, nejsem v pečení právě zběhlá.