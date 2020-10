Poslední slovo Petrušky Šustrové: Podoba války

Každý z nás má jinou představu, jak se dá ve zkratce zobrazit válka. Někomu se vynoří před očima tanky, jinému útočící muži, někdo si představí mrtvé, někdo další zase bombardující letadla. Pro mne bylo a nejspíš už zůstane obrazem války město Agdam v Náhorním Karabachu.

Přesněji řečeno to, co z města Agdam u hranice neuznávané republiky Náhorní Karabach zbylo. Je to nesmírně skličující pohled: trosky zdí, které se táhnou do všech stran, kam až oko dohlédne. Některé jsou vysoké po kolena, jiné až do výše ramen. A nikde ani živáčka.