Byla jsem s ředitelkou spolku Občanské Bělorusko na pražské hlavní poště, potřebovaly jsme, aby úředník za přepážkou ověřil naše podpisy. Nebylo to poprvé, listiny, které spolek posílá na úřady, musejí mít úředně ověřené podpisy. Až dosud to probíhalo rutinně, pán nebo (většinou) paní za přepážkou listiny zkontroluje, dá na ně razítko a zapíše je do poštovní knihy, kterou podepíšeme. Trvá to obyčejně tak pět až deset minut.