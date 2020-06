Poslední slovo Petrušky Šustrové: Přelom věků?

19. června 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Minule jsem tu psala o bourání soch, ostatně se o něm psalo a mluvilo skoro všude. A pořád mi to nejde z hlavy – taky o tom mluvím, kudy chodím. A vypadá to, že ta věc neleží v hlavě jen mně: kdekdo na to živě reaguje a to či ono si o tom myslí.

A mně se vylíhla v hlavě myšlenka, že se možná nacházíme na nějakém dějinném zlomu. Davídek se na mne potutelně šklebí z křesla: „Vylíhlo se ti v hlavě, jó? Samo, jó?“ No dobrá, přiznám se: překládala jsem teď dvě knihy, kde se o určitém právě probíhajícím přelomu věků píše.