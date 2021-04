Poslední slovo Petrušky Šustrové: Přes železnou oponu

30. dubna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

V úterý tomu bylo rovných čtyřicet let, co v roce 1981 tehdejší československé bezpečnostní orgány zadržely na hraničním přechodu v Dolním Dvořišti karavan, ve kterém cestovali dva mladí Francouzi, Gilles Thonon a Françoise Anisová. V karavanu policisté našli to, co čekali – náklad knih, exilových časopisů a řadu dopisů a vzkazů.

Následovalo rozsáhlé zatýkání a domovní prohlídky, ve vazbě zůstalo deset československých občanů, ale i řada těch, kteří byli po dvou nebo čtyřech dnech propuštěni, byli obviněni z podvracení republiky. Mezi takové propuštěné – a trestně stíhané až do roku 1989 – patřili například Olga a Ivan Havlovi, na které vzpomínám s velkou láskou a úctou… Ti však byli jen „okrajovými“ obviněnými, k těm hlavním patřili Jiřina Šiklová, Jiří a Jan Rumlovi, Milan Šimečka, Ján Mlynárik, Jaromír Hořec a jiní. Zdálo se, že se stát chystá uspořádat další velký politický proces, ten se však nakonec nekonal.