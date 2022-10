Názor

Jak tak sleduji skládání koalic po komunálních volbách, cítím značné zklamání. Vlastně jsem pocítila zklamání hned po volbách, když jsem se dozvěděla, že se kandidáti, kterým jsem dala hlas pro pražský magistrát, nedostali nikam. No, to se stává, tragédie to není, ale škoda to asi je. Jsem nejspíš moc vybíravá, mám moc vysoké nároky.