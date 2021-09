Zeptala se, jestli mě to tolik trápí, i vysvětlila jsem jí, že mě to sice trochu trápí, ale slzy že má na svědomí cibule. Na pokoji mě ale nenechala: „A proč si myslíš, že ty volby ruský úřady zfalšovaly, jak jsi včera říkala do telefonu?“ Ach jo, kočky, které se zajímají o politiku, nejspíš nemá každý.