Poslední slovo Petrušky Šustrové: Sametové podzemí. Politiku vnucoval komunistický režim

Názor

Přijela jsem domů, otevřela elektronickou poštu a dozvěděla se, že umřel Timpo. A taky Petr Rezek. Přišlo mi to nespravedlivé – hned dva najednou! Jako by nestačilo, že mě média skoro denně zásobují zprávami, že umřel někdo, koho jsem osobně nebo nepřímo znala. Ano, vím, že mám být ráda, že jsem ty lidi poznala a něco s nimi zažila, vím i to, že staří lidé umírají, a že jsem pochopitelně znala hodně lidí své generace – ale stejně, hned dva najednou.