Poslední slovo Petrušky Šustrové: Sci-fi

Když jsem byla malá, četla jsem s oblibou knihy, jimž se tenkrát říkalo vědecko-fantastické. Nejvíc mi utkvěla v paměti knížka Čestmíra Vejdělka, která se jmenovala Návrat z ráje a vyšla v roce 1961, to mi bylo čtrnáct. Odehrávala se kdesi na vzdálené planetě, kde měl každý obyvatel černý čtverec, jehož prostřednictvím mohl s kdekým komunikovat, objednat si jídlo, které se před ním zhmotnilo, nebo třeba létat.

O mobilních telefonech, natož těch chytrých, se tenkrát opravdu nikomu ani nesnilo a představa lidí houfně poletujících nad městem v neviditelných létacích strojích se jevila jako zcela neproveditelný výmysl. Když se ovšem dívám na to, co dokážou chytré telefony dneska, už mi to tak fantastické nepřipadá. Hlavní zápletkou knihy ovšem bylo, že se „řídící mozek“ oné planety (samozřejmě počítač) zbláznil: chtěl lidi totálně ovládnout. Situaci zachránil právě návštěvník ze Země, který ho odpojil. Napadlo mě před několika dny, že bych si to chtěla znovu přečíst, mohlo by to být inspirativní, jenže knihovny jsou, žel, zavřené.