Poslední slovo Petrušky Šustrové: Souhlasím, vládo!

23. dubna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Ve sdělovacích prostředcích česko-ruské vztahy jasně převálcovaly covid; to mě potěšilo. Chápala jsem, že covidová pandemie je důležitá, že se lidí osobně týká, ale co je moc, to je moc. Počet diplomatů na ruské ambasádě v Praze či na té české v Moskvě se asi osobně týká jen málokoho – ale vlastně nás všech, i když nejde tak na tělo.

Tak tedy: jsem ráda, že představitelé České republiky zareagovali na informace o podílu ruských tajných služeb na výbuchu ve Vrběticích, a velmi mě těší vyhlídka na to, že se přebujelá ruská ambasáda v Praze smrskne na patřičný počet diplomatů a zaměstnanců. Dlouho mě trápilo, že je to tak nabubřelý orgán, a nedovedla jsem si to vysvětlit jinak než tím, že jde o jakousi základnu pro rejdy ruských služeb i jinde v Evropě.