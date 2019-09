POSLEDNÍ SLOVO PETRUŠKY ŠUSTROVÉ: Srpen

PRAHA Těžko psát v tomto týdnu o něčem jiném než o srpnových výročích událostí z let 1968 a 1969 (leda by člověk chtěl připojit další díl k seriálu o výměně ministra zahraničí, ale ten už se asi chýlí ke konci).

Jednadvacáté srpny na nás prší z papírových i elektronických médií – ale to nemá být stížnost. Jednak jsem oba ty dny zažila v Praze, takže jsem pamětnice, jednak jsem připomínání historie nakloněna, protože soudím, že bychom měli vědět, odkud kráčíme, a navíc jsem zvědavá. A tak natahuji uši a pátrám, na co jsem už stačila zapomenout nebo co si pamatuji špatně. Anebo taky držím kočkám přednášky o tom, co některý pamětník, komentátor či moderátor popletl. Už jsem jich pár nachytala a tiše se poplácávám po rameni, jak jsem chytrá.