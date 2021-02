Poslední slovo Petrušky Šustrové: Starosti velké a malé

Je to docela úleva, když mají média jiné téma než věčný koronavirus, reprodukční čísla, lidské umírání a hodnocení, co vláda dělá a nedělá špatně. Samozřejmě jsem zvědavá, jak se zákonodárci vypořádají s úkolem, který jim nadělil Ústavní soud.

Bylo by jistě báječné, kdyby zasedli, poradili se, předložili rozumné návrhy a schválili nový volební zákon, který by nikoho nezvýhodňoval a nikomu neubíral. Jenže se obávám, že tak jednoduše to nejspíš nepůjde. Hned v den, kdy Ústavní soud vyhlásil, na čem se usnesl, začaly hustě padat narážky na osobní ambice a na to, co pro koho je a není výhodné.