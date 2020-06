Poslední slovo Petrušky Šustrové: Svobodné volby

Nadchází víkend a s ním třicáté výročí prvních svobodných voleb, které většina občanů tehdejšího Československa zažila. Datum se pochopitelně neshoduje, konaly se 8. a 9. června – máme dost neobyčejný zvyk volit v pátek a v sobotu.

Jen tak mimochodem, živě se pamatuji, jak jsem sledovala rozhodně zfalšované volby ve třech postsovětských republikách a dávala jsem si dobrý pozor, abych tamním pozorovatelům neřekla, že se u nás volí dva dny. Okamžitě by usoudili, že všechny mé řeči o tom, že u nás se volby nefalšují, jsou nesmyslné: byli by přesvědčeni, že sklon vlády zfalšovat volby ve svůj prospěch se vyskytuje všude – a že urny zamčené přes noc k tomu nabízejí obrovskou příležitost. Ale to opravdu jen na okraj.