Poslední slovo Petrušky Šustrové: Tak jak?

Prahu navštívila Svjatlana Cichanouvská, kterou v Polsku oslovovali „prezydent-elekt“, tedy zvolená prezidentka. Byla přijata opravdu ve velkém stylu, mluvil s ní prezident, premiér i ministr zahraničí, vystoupila v Senátu.

Je to dobře. Nelze sice prokázat – a ani zjistit –, kolik jí v loňských běloruských prezidentských volbách fakticky dali voliči hlasů, protože volby byly zfalšované, což se v Bělorusku s železnou pravidelností děje už desítky let, ale jistě to bylo nezanedbatelné množství. Česká republika tak jednoznačně demonstrovala svůj nesouhlas se způsobem, jakým nedaleké Bělorusko ovládá Alexandr Lukašenko, jenž je nazývaný „posledním evropským diktátorem“.