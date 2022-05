Publikum bylo nadšeno a já snad nejvíc. Jen mi bylo trochu líto, že hráli na opravdové divadelní scéně, jeviště mi připadalo na to vystoupení strašně malé, zdálo se mi, že by bylo lepší, kdyby se to odehrávalo někde v plenéru – možná opravdu i na tom Ďáblickém hřbitově… Ale to by nejspíš bylo až moc svatokrádežné.