Názor

Je mi upřímně líto Afghánců, uvězněných mezi polskou a běloruskou hranicí. Mám však určité pochopení pro polské obavy – koho jim vlastně chtěli běloruští ozbrojenci podstrčit? Jsou to opravdu lidé, které tálibánské převzetí moci v jejich vlasti ohrožuje, anebo nějací zakuklení teroristé? Sama se jednoznačně kloním k názoru, že jsou to uprchlíci; trápí mě představa, co si ti lidé uvěznění na pár stovkách čtverečních metrů bez domu, vody a jídla vlastně mají počít.