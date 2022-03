Poslední slovo Petrušky Šustrové: Útěcha z Kuby

Samozřejmě, obě mají něco společného – velkého ruského agresora, i když napadené národy k sobě mají na hony daleko. Děsil mě ten svět, který jako by se vracel do kolejí, o nichž jsme si mysleli, že je navždy opustil, týralo mě, že nevím, jak to na Ukrajině dopadne ani jak se to bude vyvíjet, byla jsem skleslá až někam do podzemí. Ani se mi nechtělo s nikým mluvit, měla jsem pocit, že jsme na tom všichni stejně, i naše rozhovory byly bezvýchodně stejné: „Tak co?“ „Strašný, no…“