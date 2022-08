Nepochybně je chyba v zákonu, který nestanoví, jak jsou rozděleny pravomoci ombudsmana a jeho zástupce, ačkoli jsou oba voleni parlamentem, a ombudsman si tedy svého zástupce nevybírá podle vlastního gusta. Měl by tedy parlament volit dva lidi, kteří se názorově shodují? To je dost absurdní: ombudsman a jeho zástupce by měli vykonávat veřejnou funkci a je jistě lhostejné, zda má jeden rád holky a druhý vdolky.