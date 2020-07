Poslední slovo Petrušky Šustrové: Výsledky hlasování

Seděli jsme ve středu večer v hospodě a povídali jsme si – aspoň většinou – o Bělorusku. Blíží se tam prezidentské volby (mají se konat 9. srpna) a docela mě překvapilo, že se mí spolustolovníci vůbec chtěli bavit o jejich výsledku. Pro mne je jasný: jako pokaždé od roku 1994 v nich drtivě zvítězí Alexandr Lukašenko.

U jedněch takových voleb jsem byla jako pozorovatelka a to, co jsem viděla, skutečně překonalo veškerá má očekávání, ač jsem už byla na ledacos zvyklá. A to jsem neviděla žádné konkrétní podvody – ke sčítání hlasů nás pochopitelně běloruské úřady nepustily. O celkově naprosto podvodném charakteru voleb však soudný člověk nemohl pochybovat. Otázkou pro mě jen bylo a zůstává, proč měl celé to nehorázné divadlo Lukašenkův režim zapotřebí: už z letmého pohledu bylo totiž zřejmé, že by byl Lukašenko zvítězil, i kdyby volby proběhly zcela řádně.