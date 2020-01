Poslední slovo Petrušky Šustrové: Vzpomínka

Pominu pro dnešek odstoupení vlády v Rusku, neb mi ze všech úvah vychází, že je to stejně manévr k tomu, aby si moc v té velké zemi zachoval Vladimir Putin, takže nic nového pod sluncem. Radši se vrátím ke vzpomínce staré desítky let.

Někdy na začátku devadesátých let mě požádala Hana Marvanová, abych pro ni sestavila seznam soudců, kteří v letech, kdy působil Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, někoho odsoudili z politických důvodů do vězení. Stálo mě to pár bezesných nocí, ale nestěžovala jsem si, bylo zajímavé vrátit se do časů, které se už nikdy vrátit neměly.