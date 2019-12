Poslední slovo Petrušky Šustrové: Z hlediska bezpečnosti…

Zpráva o úterní střelbě v ostravské nemocnici na mne opravdu silně zapůsobila – byla jsem ohromená. A ochromená. Skoro celý den jsem seděla, nebyla schopná pořádně pracovat a lapala každou informaci a názor, které zněly z médií. Možná to bylo tím, že jsem pár dnů předtím sama byla na návštěvě v nemocnici (v porodnici) a pořád se mi vracela vzpomínka na ty ztlumené chodby a čistotu, prostě na místa, kam chaos vnějšího světa jako by nezasahoval.

Jasně se mi při tom vnímání nových zpráv a názorů vybavilo, jak se referovalo o střelbě v Uherském Brodě v únoru 2015. Tenkrát to na mne nezapůsobilo tolik jako teď v úterý, ale poděsilo mne, jak tenkrát ministr vnitra oznámil, že nešlo o teroristický útok. No probůh! Takže když někdo vtrhne do restaurace a postřílí osm lidí, není to teror?