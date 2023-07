Magistra, kam se podíváš. Vysokoškolský titul mohou mít i cukrářka či kadeřnice

Tituly mají výhodu, nemusíte si pamatovat jména. To by určitě potvrdil například ten kulhavý desperát, co mu můj muž pravidelně dává takzvaně na kafe. Někdy si ho nevšimne a chlápek volá už z dálky: „Přeju hezký den, pane doktore!“ Manžel nosí po kapsách drobné, což já nedělám, už proto, že ženské oblečení většinou nemá kapsy. Chlápek však zkouší štěstí, i když zahlédne mne samotnou: „Dobrý den, paní doktorová!“ A když to nezabírá, povýší mě: „Hezké odpoledne, paní profesorová!“