Jednoho dne se nevzbudil do hluboké deprese jako obvykle, nýbrž do skvělé nálady. Slovo „strašné“ přitom prý sedí, protože to trvá už déle, než čekal, a Františka přemíra štěstí začíná vyčerpávat. Se stejným případem, vypráví, se jednou potkal v blázinci. Chlápek byl tak rozjásaný, že si tam s ním nevěděli rady. Ani on si se sebou nevěděl rady a v noci, když se musel místo spaní radovat, vzdychal – aspoň nějaká nemoc kdyby přišla, to by bylo hned líp!