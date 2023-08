Došel by Fremr ke zmoudření i bez té dějinné výhybky, co změnila jeho směr?

Názor

Co dělal člověk do třicítky, nemělo by se snad počítat. To neříkám v souvislosti s debatou kolem soudce Fremra, ale v souvislosti se sebou samou. Naštěstí mi většina tehdejších záměrů nevyšla, což se ale nestává každému. Problém je, když někomu vyjdou a navíc se třeba zkombinují s testosteronem.