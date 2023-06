Neviditelní dělníci na dálnicích. Možná je důvod, proč nikdy nikde nemluví

Tuším, že někde za nimi budou taky dělníci ve vestách a s přilbami, ale ty kamera neukazuje. V detailu zabírá pneumatické kladivo, kouřící asfalt, případně lopatu, zajíždějící do hromady štěrku. Někdy bych se ráda podívala, jak vypadá člověk, který s tou lopatou zachází, jenže na jeho tvář objektiv nikdy nezamíří. Nemáme vědět, s kým že to pneumatické kladivo otřásá tak děsně, že to cítím skoro až na kanapi. Možná je to tajné. Možná je dělníků málo, a kdybychom je odtajnili, někdo by nám je mohl přebrat, takže by se neopravovalo. A ani nestavělo.