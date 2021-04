Poslední slovo Radky Kvačkové: Bdělost

Jsou tu! Vymrštila jsem se z postele rychlostí neúměrnou k věku, aniž jsem si byla jistá, jestli mě vyděsili mimozemšťani nebo Rusové.

Rusové byli pravděpodobnější, protože podle televizní relace zhlédnuté večer před spaním to zrovna vypadalo na válku. Na druhou stranu se zvuk nepodobal tomu, co jsem si pamatovala z osmašedesátého, kdy mi nad hlavou burácely Antonovy a pohled z okna ukázal pod Karlovým mostem několik obrněnců. Tentokrát jsem si na sklonku noci zacpávala uši před něčím, co připomínalo spíš vybuchující cirkulárku, přesněji deset cirkulárek. Vracelo se to přibližně každých pět minut. Napřed výbuch, pak řezání. „Není nad to, když vás vzbudí konec světa,“ napsala chvíli potom na Facebook jedna ze spoluvyděšených sousedek.