Co s penězi? Možná by bylo lepší nešetřit a užívat si

Smlouva o smlouvě budoucí čítá jedenáct stran a myslí fakt na všechno. Člověk musí potvrdit, o čem všem byl poučen, čeho všeho se zdrží, co bude povinen strpět a jakým způsobem se budou řešit případné nesrovnalosti. Co mě překvapilo, je řádek, v němž stojí: „… kupující prohlašuje, že není, a v předcházejících dvanácti kalendářních měsících nebyl, politicky exponovanou osobou“. To jako že politicky exponovaná osoba nemůže koupit byt? A platí to například i pro obecního zastupitele nebo pro aktivisty Milionu chvilek?