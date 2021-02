Poslední slovo Radky Kvačkové: Covidové rozhodování

16. února 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Před dvěma týdny jsem položila kamarádovi, který na Facebooku napsal, že česká vláda není už rok schopna komunikovat tak, aby jí občan rozuměl a poslechl ji, upřesňující otázku: Co by teda vláda měla udělat, aby lidi přesvědčila? Neodpověděl. Ale reagovali jiní. Například: „Oni teď už nemůžou dělat vůbec nic. Dobu, kdy to udělat mohli, bohužel promrhali kvůli volbám.“ Byly tam i reakce tvrdší, ale v zásadě stejné. Ani jedna však neobsahovala nápad, jak to udělat líp.

Poslední slovo Radky Kvačkové: Uštknutí mikrofonem Ne že by mezi lidmi vůbec nápady nebyly. Jsou. Někdo třeba ví, že se školy měly kvůli nákaze kompletně zavřít už v září nebo se aspoň mělo trvat na rouškách i při vyučování. To bude nejspíš pravda. Akorát že jiní říkají, že zavření škol je zločin na dětech – a kdosi školu žaloval, že děti rouškami dusí.