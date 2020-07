Vím to už dlouho: Kvalita prázdnin nezáleží jenom na tom, jestli máte kam a s kým jet, ale i na tom, jestli máte co číst. Proto se na letní měsíce každý rok pečlivě připravuju. Už od května si dělám poznámky, a kdykoliv narazím na zmínku o titulu, který se mi jeví slibný, koukám si ho půjčit nebo koupit.

Peněz nelituju. Neznám totiž větší blaho než se někde v polostínu v polosedě a pololeže uvelebit do plátěného lehátka a číst, ideálně o něčem, co se opravdu stalo, protože to bývá skoro vždycky zajímavější než cokoliv vymyšleného.

Letos to mám ale těžké. Doslova. Třeba ten Novákův portrét Milana Kundery, o kterém se teď pořád mluví, váží hodně přes kilo a půl (přesně 1602 gramů).