Doporučení znělo tak, jak se od náboženského vysílání v neděli ráno očekává: „Advent je doba, kdy by se měl člověk zklidnit a ponořit do svého nitra,“ přesvědčoval mne velebný hlas z rádia. Zkusila jsem to hned po snídani, ale řeknu vám, nic moc. Když začnete nahlížet do svého nitra, najdete tam spoustu haraburdí, ale taky obav, které jste tam odložili nejspíš z dobrých (rozuměj sebezáchovných) důvodů.