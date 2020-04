PRAHA V rakovnické porodnici řeší prý absenci otců u porodu v době karantény technologiemi, takže rodičky mohou být s partnery ve spojení pomocí videopřenosu.

To by mě zajímalo, kam je videokamera namířena. Přemýšlím, kam bych ji chtěla mít při porodu namířenou já. Na obličej určitě ne. Nejsem dvakrát fotogenická, a když si představím, že by se mi ještě rozmazaly oční linky...