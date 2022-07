Názor

Když je v Praze abnormální hic, ani trochu se mi nechce do ulic. Někdy do nich ovšem musím. To pak obdivuju každého, kdo se v obličeji neleskne, nejvíc ale zahalené muslimky. Potkávám je na Malé Straně celkem pravidelně, a ano, někdy se po nich i ohlédnu.